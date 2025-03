Terzotemponapoli.com - Radio Goal – Napoli: Raspadori non è un esterno ma trequartista, Okafor può essere l’arma in più

Sesa, Santacroce, Caputo, Montefusco e Gautieri hanno partecipato a, trasmissione in onda sulle frequenze di Kiss Kiss, per parlare dele di altro. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:David Sesa, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di kisskiss.it:-Fiorentina domenica, che gara ti aspetti? “Sarà una partita molto bella entrambe le squadre giocano un bel calcio, mi aspetto che ilfaccia la partita e che si giochi il campionato fino alla fine”. Dopo la grande gara con l’Inter ti aspetti un cambio modulo o si proseguirà su questa strada del 3-5-2 fino al rientro di Neres? “Il 3-5-2 è il sistema adatto in questo momento, Conte è abituato a giocare con questo modulo e sa quel che fa come lo sanno i giocatori e lo si è visto con l’Inter”.