Raccolta fondi per gli Europei di sitting volley

Unaper sostenere ilDreamPisa che dal 28 al 30 marzo ospiterà la Coppa dei Campioni. "Si tratta di un appuntamento molto importante per ilche porterà a Pisa le sette squadre più forti d’Europa - spiega l’atleta e coach del team Eva Ceccatelli -. L’impegno organizzativo ed economico per un evento del genere è molto oneroso, per questo abbiamo lanciato unache ci permetta di sostenere tutte le spese legate alle attività di gestione". L’appello si rivolge a tutti coloro che vogliano "continuare a fare la differenza - si legge sulla piattaforma Gofundme dove si trova la-, non solo nel mondo dello sport, ma anche nella vita di chi crede nell’inclusività e nell’importanza di abbattere le barriere". Uno sport, il, che "esprime la massima forma di inclusione sportiva, permettendo a tutti di giocare indipendentemente dalle proprie abilità o disabilità".