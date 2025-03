Amica.it - Questa è la skincare routine pensata per le pelli over 60

Con l’avanzare dell’età, la nostra pelle tende a diventare più secca e di conseguenza meno elastica e rimpolpata. Grande importanza ha dunque lache deve essereappositamente per lemature.Lava quindi arricchita di principi attivi capaci di fornire un’intensa idratazione e ripristinare la funzione barriera, come acido ialuronico, ceramidi, glicerina, burro di karitè. Da evitare i detergenti aggressivi, che possono eliminare anche gli oli naturali della pelle, in favore di quelli più delicati meglio se non schiumogeni.Sì a struccanti oleosi e ad acque micellari: entrambi compensano il ripristino dell’idratazione per affinità. Nel video di Amica.it, si scoprono gli altri step dellaper le60. Le creme più indicate potete scoprirle qui, nella gallery sotto.