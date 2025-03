Liberoquotidiano.it - "Quell'uomo dietro all'albero": il dramma della compagna di Taylor Fritz, terrore ad Acapulco

Leggi su Liberoquotidiano.it

Morgan Riddle, influencer di successo edi, oggi numero 4 del ranking Atp, ha scelto di condividere con i suoi follower il lato meno glamourvita accanto a uno sportivo di fama mondiale. Attraverso una serie di storie sui social, ha raccontato alcuni episodi poco piacevoli vissuti nei suoi viaggi in giro per il mondo al fianco del tennista americano. In particolare, quanto avvenuto ad, in Messico, dove ha subito un tentativo di rapimento. In una storia su Instagram, la Riddle ha rivelato i dettagli di'inquietante episodio avvenuto durante il torneo di, dove aveva seguito il suo compagno, tennista statunitense. "Tentativo di rapimento adl'anno scorso (da parte dell'in piedil'). Lui e un altro tizio mi hanno inseguito lungo la spiaggia e ho dovuto correre e urlare per chiedere aiuto alle guardie di sicurezza dell'hotel.