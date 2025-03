Quotidiano.net - ’Queen of Cashmere’. Laura Biagiotti incanta al Piccolo Teatro Studio

A 25 anni di distanza dal cerchio magico del, sede storica delle sue sfilate,torna in passerella al perfetto Chiostro di Via Rovello che Ludovico il Moro impreziosì per farne dono a Cecilia Gallerani, ritratta da Leonardo Da Vinci nella celeberrima Dama con l’Ermellino. La collezione autunno-inverno ’25-’26 s’intitolaof, appellativo che Bernardine Morris, editorialista del New York Times, tributò alla stilista e al suo marchio per l’eccellenza e le sperimentazioni nelle lavorazioni. "Una collezione – afferma LaviniaCigna, figlia di– frutto di un intenso processo di ricerca nelle forme e nella lavorazione di materiali pregiati, in particolare del cashmere, protagonista al ’quadrato’: dalla stampa a motivo ’paisley’, ai cappotti in cashmere double, ai ricami, fino naturalmente al filato prezioso declinato in innumerevoli versioni.