Iodonna.it - Quasi otto milioni di italiane senza lavoro nonostante competenze superiori ai maschi. Sia l'ultimo Rapporto Cnel-Istat che quello Almalaurea, sul profilo dei laureati, evidenziano il divario tra eccellenza formativa e ostacoli professionali

Leggi su Iodonna.it

In un’Italia che fatica a tenere il passo con l’Europa in termini di occupazione femminile e parità di genere, esiste un tesoro nascosto die potenzialità: 7,8di donne. Un capitale umano straordinario che rimane incredibilmente inutilizzato,il Paese soffra di croniche difficoltà economiche e produttive. Ma la storia non finisce qui. C’è di peggio, purtroppo. L’fotografa un’Italia con più poveri e più donne disoccupate X Leggi anche › Il prezzo deldi cura: 1,6 miliardi di donne non lavorano per occuparsi di figli e anziani Donne e: vanno meglio negli studi ma restano disoccupateI dati raccontano una situazione paradossale.