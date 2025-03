Oasport.it - Quanti soldi guadagna Dominik Paris con la vittoria a Kvitfjell? Un assegno che vale la stagione

Leggi su Oasport.it

ha vinto la discesa libera di, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Il fuoriclasse altoatesino ha firmato un’autentica magia sulla pista norvegese, riuscendo a imporsi con il tempo di 1:44.67 e sconfiggendo in maniera nitida la corazzata svizzera che ha dominato a lungo la. Tutti gli elvetici si sono dovuti inchinare al cospetto dell’azzurro, capace di salire sul gradino più alto del podio dopo il terzo posto ottenuto nel recente superG di Crans Montana.Il nostro portacolori, sceso con il pettorale numero 10, ha messo in fila Marco Odermatt (a 32 centesimi), Stefan Rogentin (a 0.63), Franjo Von Allmen (a 0.83) e Alexis Monney (0.89). Si tratta di un risultato davvero da urlo per il quasi 36enne (spegnerà le candeline il prossimo 14 aprile), tornato a imporsi nel massimo circuito internazionale a oltre un anno di distanza dall’ultimo sigillo (16 dicembre 2023 nella discesa della Val Gardena).