Ultimouomo.com - Quando Ronaldinho fermò il tempo con un passo di danza

È una serata fresca di inizio marzo, a nella parte ovest di Londra non piove. Alcuni calciatori però ci vanno cauti: hanno optato per le maniche lunghe. È quella che viene definita una serata di gala: una partita tra le le due migliori squadre di Premier League e Liga a inizio degli anni 2000, e infatti c’è chi parla alla vigilia di finale anticipata. Lo Stamford Bridge non ha mai atteso una partita così tanto. C’è l’aria del cambiamento: cioè della metamorfosi in una squadra egemone grazie ai soldi di Abramovich e alla genialità di Mourinho. Da settimane ronza a tutti in testa il ritornello di una canzone dei Kaiser Chiefs uscita da poco: “Oh my god I can't believe it I've never been this far away from home”.Il Chelsea è un mix dei giocatori ereditati dalla gestione Claudio Ranieri e di quelli voluti dal rampante José Mourinho.