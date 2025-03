Oasport.it - Quando parte Sofia Goggia nel gigante di Are: n. di pettorale, orario preciso, tv

punta a essere protagonista neldi Are, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino che andrà in scena sabato 8 marzo (prima manche alle ore 09.30, la seconda alle ore 12.30). La fuoriclasse bergamasca è tornata sul podio la scorsa settimana, riuscendo a salire sul terzo gradino in occasione del superG di Kvitfjell dopo un’assenza di un paio di mesi dalla top-3. La 32enne ha saputo conquistare un quarto posto tra le porte larghe a Sestriere dopo una grande rimonta e spera di ripetersi in terra svedese.L’azzurra ha trovato il giusto feeling con questa specialità e ha tutte le carte in regola per potersi esprimere con fiducia, dovrà cercare di mettere insieme due manche di spessore per arrivare a giocarsi qualcosa di importante contro una concorrenza stellare guidata da Federica Brignone, dalla svizzera Lara Gut-Behrami, dalla neozelandese Alice Robinson e dalla svedese Sara Hector.