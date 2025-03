Oasport.it - Quando parte Federica Brignone nel gigante di Are: n. di pettorale, orario preciso, tv

si presenta con grandissime ambizioni aldi Are, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino che si dispute sulle nevi della località svedese. La fuoriclasse valdostana ha vinto le ultime tre gare disputate tra le porte larghe ovvero i Mondiali di Saalbach e le due di Sestriere, poi si è imposta nel superG di Kvitfjell e svetta in testa alla classifica generale con 251 punti di vantaggio nei confronti della svizzera Lara Gut-Behrami. L’appuntamento è per sabato 8 marzo (prima manche alle ore 09.30, seconda alle 12.30).In terra scandinava si consumerà un nuovo capitolo del duello tra l’azzurra e l’elvetica: la 34enne spera di dare un’ulteriore spallata alla rivale, in modo da avvicinarsi alla conquista della Sfera di Cristallo. Con la neozelandese Alice Robinson è invece aperta la lotta per il trofeo di specialità, la nostra portacolori cercherà di guadagnare terreno anche nei confronti dell’oceanica che ha già battuto con grande piglio nelle ultime uscite in questo format.