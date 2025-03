Cultweb.it - Quando nacque la domenica? C’è lo zampino di un imperatore romano

Per molti è un giorno sacro, per moltissimi è il giorno più bello di tutti: laper come la intendiamo oggi è una giornata generalmente riservata al riposo, allo svago o semplicemente a tutte le attività che non si è in grado di svolgere nel resto della settimana. In realtà non è sempre stato così: dobbiamo l’istituzione del concetto “moderno” diall’Costantino, detto il Grande, che il 7 marzo del 321 emanò a riguardo un apposito decreto imperiale; il nome “”, invece, arrivò qualche anno più tardi.Già da secoli nell’imperoi giorni della settimana avevano un nome preciso, associati al Sole e ai pianeti nonché alle relative divinità: lunedì era il giorno della Luna (Lunae dies), martedì di Marte (Martis dies), mercoledì di Mercurio (Mercuri dies), giovedì di Giove (Iovis dies), venerdì di Venere (Veneris dies), sabato di Saturno (Saturni dies), mentre quella che associamo oggi allaera il dies Solis, associato al culto del Sol Invictus venerato dallo stesso