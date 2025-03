Iodonna.it - Quando mangiare sano diventa un’ossessione: cos’è l’ortoressia e come uscirne

In una recente intervista rilasciata al magazine Ok Salute, la conduttrice radiofonica e ballerina Rossella Brescia ha raccontato di essere scivolata in un periodo della sua vita nell‘ortoressia. «C’è stato un momento della mia vita in cui ero ossessionata dal, rigoroso, quella che i medici chiamano ortoressia», ha spiegato Brescia. «Assumevo spesso anche integratori a base di alga e spirulina per avere più energia durante le prove. Nessun dottore me li aveva raccomandati, seguivo il passaparola: colleghe e colleghi mi consigliavano questo prodotto o quel ritrovato e io li prendevo. Alla fine sono stata molto male e ne pago ancora le conseguenze: un reflusso gastroesofageo importante mi ha fatto capire che stavo esagerando. Ho imparato che bisogna affidarsi sempre agli esperti e non improvvisarsi nutrizionisti».