Puntomagazine.it - Qualiano: ancora immerso nel degrado l’ex parcheggio di via Berlinguer

Peggiorano le condizioni deldi via. Chiuso al pubblico ma frequentato solo da persone che vi gettano i rifiutiUna nuova segnalazione giunge in redazione per ilin cui versaareadi via. Da queste pagine, più volte accesa l’attenzione sullo stato diin cui verte l’area di proprietà della Regione Campania, ma ricadente all’interno del Comune die confinante con diverse abitazioni.Il primo servizio risale al 4 ottobre 2023 con un articolo corredato da video dal titolo: “exvia”. Notevole in numero di lettori, ma le condizioni non sono migliorate. Nessun intervento da parte degli Uffici del Comune diné dalla Regione.Il secondo interessamento è risalente al 22 agosto 2024 con un articolo dal titolo: “exvia: situazione peggiorata” anche in questo caso nessun miglioramento e nessun intervento dagli organi preposti.