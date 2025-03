Formiche.net - Quali implicazioni per l’Ue dopo il Consiglio straordinario sulla Difesa. L’analisi di Marrone (Iai)

Leggi su Formiche.net

Ileuropeosi è riunito in un momento critico per il futuro della sicurezza europea e della guerra in Ucraina. Mentre oltreoceano l’amministrazione Usa di Donald Trump minaccia di revocare il suo ombrello difensivo agli Alleati europei, i 27 si sono riuniti per fare il punto sul futuro dellaeuropea e del supporto all’Ucraina. Kyiv si è infatti vista ritirare gli aiuti militari, materiali e di intelligence, precedentemente forniti da Washington per resistere all’aggressione russa. Aiuti che ora dovranno essere sostenuti dall’Europa. Inoltre, i 27 si sono confrontati sul piano di riarmo da 800 miliardi di euro proposto dalla Commissione europea. Il summit, convocato informalmente, non aveva l’obiettivo di prendere decisioni definitive, ma di impostare le linee guida in vista del prossimoeuropeo — non informale — che perfezionerà e delibererà quanto messo a terra in questo primo incontro.