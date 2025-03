Liberoquotidiano.it - "Putin apre alla tregua, ecco le sue condizioni": l'ora di una svolta clamorosa?

Leggi su Liberoquotidiano.it

Vladimirsarebbe disposta a valutare unatemporanea in Ucraina, a patto che vengano compiuti progressi concreti verso un accordo di pace definitivo. Lanotizia viene rilanciata dall'agenzia Bloomberg, che cita fonti secondo le quali Mosca insiste sulla necessità di stabilire i parametri di un'eventuale missione di peacekeeping, compreso un accordo su quali Paesi vi prenderanno parte. La notizia arriva in un contesto geopolitico sempre più teso, aggravato dalle dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha minacciato sanzioni contro la Russia se non si giungerà rapidamente a un cessate il fuoco. "Considerando il fatto che la Russia sta assolutamente 'martellando' l'Ucraina sul campo di battaglia in questo momento, sto prendendo in considerazione la possibilità di imporre sanzioni bancarie, sanzioni e dazi su larga scalaRussia, fino a quando non verrà raggiunto un accordo di cessate il fuoco e di accordo finale sulla pace", ha scritto Trump sul social Truth.