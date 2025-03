Thesocialpost.it - “Purtroppo è lui”. Dramma in Italia: era scomparso da ore, la terribile scoperta

L’80enne di Milano,la sera del 6 marzo poco prima della cena dalla casa famiglia di Borgo Priolo, in Oltrepò Pavese, è stato trovato senza vita oggi pomeriggio in un dirupo, immerso nel fango di una frana, a solo poche centinaia di metri dalla struttura dove era ospitato.Leggi anche: L’ora legale 2025 arriva in anticipo: ecco quando dovremo spostare in avanti le lancetteLe ricerche sono scattate immediatamente dopo che l’uomo era stato dato per disperso la sera precedente, con l’allerta ai carabinieri. Dai primi accertamenti sembra che il pensionato sia riuscito ad aprire da solo il cancello e ad allontanarsi dalla residenza, che ospita anziani autosufficienti.Durante le operazioni di ricerca sono intervenuti i vigili del fuoco con diversi mezzi, il soccorso alpino, la protezione civile e unità cinofile.