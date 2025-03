Anteprima24.it - PUNTO C/ Il diesse Giannitti sul Benevento: “A gennaio inutile comprare tanto per farlo, Carli importante ed esperto”

Tempo di lettura: 3 minutiOspite dell’ultima puntata diC, il format sulla serie C di Anteprima24 il direttore sportivo Marco, che vanta nel suocurriculum un doppio salto dalla C alla A con il Frosinone.ha analizzato il cammino deltoccando anche tanti altri temi che stanno interessando tutti e tre gironi della terza serie nazionale. “Io dal di fuori – ha detto – sono molto entusiasta del progettoperché ho visto tanti giovanissimi. Purtroppo c’è un filo sottile sulla compagine giallorossa perché ogni squadra nell’arco di una stagione ha quel mese dove balbetta un po’. Alè capitato a febbraio, nel periodo peggiore, dove si decidono tante cose. Il presidente Vigorito ha sempre fatto squadre importanti e penso che ai play off il team sannita se la giocherà.