Anteprima24.it - Provincia di Salerno, sindaco Napoli: “Sarò un direttore d’orchestra”. Ed ora toto nomi sul vice

Tempo di lettura: 2 minuti“Tenterò di fare il mio meglio, con dedizione e naturalmente la mia cifra sarà quella di una gestione collegiale, una gestione di squadra che valorizzi i territori per i tramite dei rappresentanti”: con queste parole, ildiVincenzo, margine della sua partecipazione alla conferenza stampa di presentazione del nuovo programma di musica lirica del teatro Verdì di, ha commentato l’indicazione emersa ieri, al termine di una riunione che si è svolta presso il partito democratico di, all’unanimità del suo nome come candidato alla presidenza delladi. “un- ha scherzato il primo cittadino, facendo riferimento al teatro in cui ha rilasciato le dichiarazioni- credo che sarà un’esperienza interessante”.