Protocollo sul controllo di vicinato in Guardia Sanframondi

Sicurezza a: sottoscritto ilsuldiNella mattinata odierna si è riunito ail Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Benevento Raffaela Moscarella. All’incontro hanno partecipato il Sindaco del Comune di, i vertici provinciali delle Forze di polizia ed i referenti della Provincia e del Comune capoluogo.Al centro del confronto la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nel Comune di– ove tra la fine del 2024 ed i primi mesi del 2025 si è registrato l’incremento di alcune fattispecie di reati, in particolare dei furti in abitazione – e le strategie attuate e da attuare per il contrasto del fenomeno.Il Prefetto ha evidenziato come la risposta del sistema sicurezza è stata sin da subito significativa, attraverso un notevole incremento dei servizi didi quel territorio comunale da parte della Questura e dei Carabinieri con l’impiego di oltre 30 pattuglie che, supportate anche dal Reparto Prevenzione Crimine Campania e dalle Squadre di Intervento Operativo del 10° Reggimento Carabinieri Campania di Napoli, nel solo periodo 1° dicembre 2024 – 28 febbraio 2025 hanno sottoposto a781 persone e 531 veicoli.