Prostituzione a Casalnuovo carabinieri pongono sotto sequestro un immobile

Il locale postoperè situato al centro di Tavernanovadi Napoli. Sarebbero sette le ragazze che ad inizio di questa settimana hanno ricevuto la visita dei militari della Tenenza deididi Napoli nell’/ufficio in cui, come confermato dal Comando Provinciale deiNapoli, si sospettava attività di sfruttamento della.Il locale è statoposto aprobatorio ai sensi dell’articolo 354 del codice di procedura penale daidi, guidati dal Comandante Mirco Granocchia, che ora indagano sulla vicenda. Stando ad alcune indiscrezioni l’amministratore del condominio in cui si trova l’avrebbe detto di non conoscere i titolari del “centro benessere” in cui erano le ragazze ed avrebbe invitato gli inquirenti a chiedere direttamente al titolare dell’che sarebbe un imprenditore diconosciuto nel settore dell’edilizia.