Prossime uscite Marvel | calendario di tutte le serie e i film in uscita

Leggi su Cinefilos.it

dilee iinCome noto a tutti i fan delCinematic Universe, ci troviamo attualmente nella Fase 5, iniziata nel febbraio del 2023 con l’delAnt-Man and the Wasp: Quantumania.Siamo entrati nel vivo della nuova linea narrativa che prende il nome di Saga del Multiverso. Già dalla Fase 4 sono stati introdotti nuovi personaggi, mondi, universi. Nel corso di questo anno, si sono poi susseguiti sul grande schermo iGuardiani della Galassia Vol. 3 e Thes, ma anche leSecret Invasion e la seconda stagione di Loki.Il 2024, anche per via degli scioperi degli sceneggiatori e degli attori, ha visto uscire un minor numero di prodotti(almeno per quanto riguarda i), ma sarannoopere particolarmente importanti che proietteranno ancor di più verso l’attesa e temuta Fase 6.