Ilrestodelcarlino.it - Proroga per ‘Bolognetti’: "Nessuno ne ha usufruito"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Alla fine, la tanto vituperataalla scadenza del bando non è nemmeno servita. Sono tre le proposte arrivate per la concessione degli spazi in vicolo Bolognetti, come era già nell’aria: quella di Nata per Sciogliersi, associazione costola di Làbas che ha gestito i locali negli ultimi anni, non senza polemica; quella del Centro sociale culturale Villa Paradiso, dopo il caso della decisione del Comune di fare andare via i titolari dalla Casa di Quartiere al Savena per mettere lì nuovi servizi dedicati al welfare; quella de Le Macchine Celibi, che aveva provato un anno fa a mettere mano sugli spazi dell’ex Caserma Masini (in passato occupata proprio da Làbas) senza però riuscirci. Tutte le realtà hanno rispettato i tempi, inviando la Pec con (corposi) allegati entro la deadline fissata alle 12 di lunedì scorso.