Pronto Donna, nel 2025 finora si sono rivolte al Centro Antiviolenza 181 donne

Arezzpo, 7 marzo– In occasione della Giornata Internazionale dellaorganizza una conferenza stampa per condividere una prima analisi della raccolta dati fatta dall'Associazione. Inizia la conferenza stampa la Presidente Ursula Armstrong parlando delle novità del: in primis la nuova sede del, che sarà inaugurata a maggio, che si articolerà in spazi diversi e dedicate alle esigenze e ai bisogni delle, come ad esempio una stanza dedicata ai colloqui di madri con bimbi piccoli, oppure una stanza attrezzata per la formazione la Pronta Accoglienza, una nuova struttura di ospitalità prevista nel programma Provincialededicata alleche escono dall’emergenza in attesa di entrare in Casa Rifugio o in altre accoglienze l‘attività di sensibilizzazione nelle scuole, svolta sia in progetti ad hoc pensati dalla collaborazione fra gli istituti Scolastici e le operatrici del, che la partecipazione al progetto Edulist - “Educare Liberi da Stereotipi” finanziato da Regione Toscana attraverso risorse FSE+ 2021-2027 e coordinato dalla Provincia di Arezzo, rappresentata oggi qui dalla dr.