Pronostici Premier League 8 marzo | goleada nella sfida testa-coda

, dopo l’incredibile vittoria di “corto muso” a Parigi il Liverpool affronterà ad Anfield Road il fanalino diSouthampton. Che questa possa realmente essere la stagione del Liverpool l’ha detto anche ladi mercoledì scorso con il PSG in Champions. Sì, perché nonostante siano stati dominati nel gioco dalla squadra di Luis Enrique ed abbiano più volte rischiato di passare in svantaggio – impressionante la differenza di xG creati, 1.70 quelli dei campioni di Francia, solo 0.27 quelli dei Reds – gli uomini di Arne Slot alla fine sono riusciti a spuntarla (una vera e propria vittoria di “corto muso”) grazie ad una rete realizzata nei minuti finali da Elliott.gara di ritorno, davanti al proprio pubblico, al Liverpool basterà quindi non perdere per staccare il pass per i quarti.