Pronostici Bundesliga 8 marzo: occhio al contraccolpo psicologico

, dopo aver travolto il Bayer Leverkusen in Champions League il Bayern Monaco cercherà di allungare sui campioni in carica. Non dovrebbe più riservare sorprese o colpi di scena la corsa al titolo in. Il Bayern Monaco non dà segnali di cedimento e la sensazione è che il Bayer Leverkusen, unica squadra che potrebbe ancora provare ad impensierire i bavaresi e mettere in discussione la loro leadership, abbia perso uno degli ultimi treni disponibili nello scontro diretto dello scorso 15 febbraio, non andando oltre un pareggio alla BayArena.al(Ansa) – Ilveggente.itDopo l’ultima giornata di campionato gli uomini di Vincent Kompany hanno mantenuto il vantaggio di 8 punti sui detentori del Meisterschale: le cose non si erano messe bene nella trasferta di Stoccarda, ma una volta prese le misure agli Svevi il Bayern Monaco è riuscito a rimontare senza problemi (1-3), dando continuità al 4-0 rifilato sette giorni prima all’Eintracht Francoforte.