Terzotemponapoli.com - Pronostici 28esima giornata Serie A

Leggi su Terzotemponapoli.com

A – Dopo la sfida interna contro l’Inter, il Napoli accoglie nel 28esimo turno diA la Fiorentina. La squadra Viola è uscita vittoriosa dal confronto interno della scorsacontro il Lecce. Se per gli azzurri è vietato rallentare in ottica Scudetto, per i gigliati non continuare il trend positivo potrebbe compromettere la qualificazione alla prossima edizione delle Coppe Europee. Altre sfide in primo piano neidi Superscommesse Juventus-Atalanta e Inter-Monza: come chiuderanno il turno le dirette concorrenti dei partenopei?Napoli-Fiorentina: Segno 1La grande gara messa in scena contro l’Inter spinge il Napoli a mantenere alto questo standard di prestazione. Deve cercare di mantenerlo alto contro la Fiorentina, sua nuova avversaria. Gli azzurri aspirano al sorpasso dell’Inter e intendono ritornare al successo dopo 5 partite senza vittoria.