.com - Promozione / Primo posto, chi sbaglia per primo rischia di perdere l’Eccellenza

Leggi su .com

Fermignanese 51 punti, Jesina (48) e Marina (46). Molto dipenderà dagli scontri diretti e contro chi punta ai play offVALLESINA, 6 marzo 2025 – Sei gare da disputare, 18 punti a disposizione.Tutti sono concentrati sul presente perchè è troppo importante vincere, a volte anche non!La classifica parla chiaro: Fermignanese in testa a gestire un vantaggio di tre lunghezze sulla Jesina e cinque sul Marina. Il calendario però non sembra favorire la squadra di Pazzaglia anche se nel calcio non c’è nulla di scontato e quello che sulla carta sembra facile poi il campo puntualmente smentisce. Vale anche il contrario!Tra sabato e domenica prossima potrebbero emergere novità interessanti oppure restare tutto com’è?La Fermignanese ospiterà la Vigor Castelfidardo che da quarta in classifica è a rischio play off distanziata di nove lunghezze dal Marina terzo.