Quotidiano.net - Promozione dell'indipendenza economica delle donne: Il progetto di Abi e Federcasse

Favorire l'promuovendo competenze economiche e una maggiore conoscenza dei servizi finanziari, a partire dal conto bancario personale quale strumento di pari opportunità, u?le per gestire in autonomia il proprio denaro. A questo punto l'iniziativa congiunta di Abi e Federcassse, "Il mondo bancario per l'autonomia finanziaria ed" nell'ambito del"Una donna, un lavoro, un conto", promosso dal "Corrierea Sera" sul territorio di Milano anche con Assolombarda e Confcommercio e il supporto dei sindacati del territorio e le associazioni dei consumatori. L'iniziativa è aperta all'adesione di tutto il mondo bancariio. Per il diettore generale'Abi Marco Elio Ro?gni,"Formazionefinanziaria e inserimento nel mondo del lavoro sono aspetti fondamentali per lo sviluppo di comunità e territori, l'autonomiae persone e le pari opportunità.