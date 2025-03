Thesocialpost.it - Profumatori per il bucato in asciugatrice: sono davvero efficaci? La risposta degli esperti di Altroconsumo

Per ottenere capi freschi e profumati, oltre all’utilizzo di detersivo e ammorbidente durante il lavaggio, è possibile aggiungerespecifici durante l’asciugatura in. Questi prodotti, disponibili in varie forme, promettono di diffondere una fragranza piacevole sui vestiti. Maveramente necessari? A questa domanda hanno risposto glidi, spiegando come funzionano e, soprattutto, cosa contengono. Iperprodotti che si aggiungono albagnato all’interno del cestello prima di avviare l’. Durante il ciclo di asciugatura, il prodotto si distribuisce uniformemente sui tessuti, lasciando un buon profumo sui capi una volta asciutti. Tuttavia, nonindispensabili per unpulito e profumato, dato che basta l’uso di detersivo e ammorbidente.