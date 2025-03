Lanotiziagiornale.it - Produzione a picco e più Cig: crisi nera per il settore metalmeccanico

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Crollo della, cassa integrazione in crescita e ildell’auto che cola a. I dati presentati dall’indagine congiunturale di Federmeccanica disegnano un 2024 drammatico per tutto il comparto. Partiamo dal crollo dellametalmeccanica-meccatronica: nel quarto trimestre del 2024 la flessione è stata del 5,6%, per un dato annuale sceso complessivamente del 4,2%. Molto peggio del calo del 2,5% annuo per il comparto industriale. Un disastro aggravato dalladi autoveicoli e rimorchi, con un calo annuo del 21,9%.In gele l’attività metalmeccanica è in forte sofferenza in tutta l’Ue, con volumi didiminuiti del 5,6% rispetto al 2023, nonostante dinamiche congiunturali in attenuazione nei singoli trimestri. Ma con importanti differenze: dal -7,3% della Germania al +0,1% della Spagna.