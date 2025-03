Juventusnews24.com - Probabili formazioni Juve Atalanta: diversi ballottaggi per Thiago Motta. Quali sono le prime idee del tecnico bianconero

di RedazionentusNews24: giàper. Ecco cosa filtra sulledelsensazioni,sulledidovrà rinunciare certamente agli infortunati Bremer, Cabal, Milik, Savona, Douglas Luiz e Conceicao, ma ritrova Renato Veiga dopo lo stop patito col Psv e deve ancora risolvere il dubbio Gatti (anche oggi si è allenato a parte).Per questo motivo in difesa, davanti a Di Gregorio, si va verso la coppia inedita formata da Kelly e Kalulu, con Weah e Cambiaso confermatissimi sulle fasce. A centrocampo Locatelli e Thuram con McKennie trequartista, ma attenzione anche a Koopmeiners che si giocherà una maglia fino all’ultimo con loro tre. Davanti Nico Gonzalez e Yildiz, occhio però a Mbangula da tenere in considerazione fino alla fine per una maglia da titolare.