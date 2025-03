Internews24.com - Probabili formazioni Inter Monza, Inzaghi ha le idee chiare sul centrocampo. Ecco le mosse del tecnico

Leggi su Internews24.com

di Redazioneha delineato le scelte per ilin vista della sfida contro i brianzoliDomani 8 Marzo si giocherà a San Siro, partita dall’esito che parrebbe alquanto scontato ma che potrebbe rivelarsi tuttavia insidiosa. I nerazzurri hanno la possibilità di allungare sul Napoli che domenica ospiterà la Fiorentina al Maradona. Sono queste ore cruciali perperché ildeve fare i conti con gli ultimi dubbi di formazione da sciogliere.Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, dovrebbero esserele scelte – almeno per quanto riguarda il– Calhanoglu e Mkhitaryan sono pronti a tornare al loro posto dopo essere stati risparmiati per la trasferta di Rotterdam, Barella invece dovrebbe lasciare il posto a Frattesi.