Internews24.com - Probabili formazioni Inter Monza, Carlos Augusto convocato. Strana idea per l’attacco

di Redazioneper la sfida. Inzaghi riflette su una non usuale scelta perManca sempre meno a, domani alle 20:45 il fischio di inizio della gara valida per la 28ª giornata di Serie A. A San Siro arriva una squadra che non ha nulla da perdere e che per questo motivo giocherà, come è presumibile pensare, a viso aperto volendo anche fare bella figura con la prima della classe, l’dal canto suo, non deve sottovalutare la gara. Queste sono ore decisive perché Inzaghi deve sciogliere i dubbi di formazione al netto anche degli infortuni di cui deve tenere conto.Secondo quanto riportato da Andrea Paventi di Sky Sport,è tornato in gruppo e saràper la sfida del sabato sera, Bastoni confermato a tutta fascia, rientreranno al loro posto Calhanoglu e Mkhitaryan.