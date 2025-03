Quotidiano.net - Prezzi benzina e gasolio in calo: la tendenza continua dopo il picco di gennaio

Leggi su Quotidiano.net

medi dino a scendere, confermando laemersa nelle ultime sei settimane,ildel 24scorso, sostenuta dalla flessione dei mercati internazionali delle materie prime e dei prodotti raffinati. A sottolinearlo è il ministero delle Imprese che riporta i dati dell'Osservatorio suidei carburanti. Il prezzo medio self-service dellasi attesta oggi a 1,80 euro al litro, mentre quello delha raggiunto 1,71 euro al litro. Rispetto aldi, si osserva una riduzione di 3,2 centesimi per lae di 3,7 centesimi per il. Il Mimit assicura che "continuerà a monitorare l'andamento dei, segnalando con cadenza settimanale alla Guardia di Finanza le eventuali anomalie nei punti vendita, per garantire trasparenza e correttezza nel mercato".