Lanazione.it - Premio Estra per lo sport: al salone d’onore del Coni la premiazione

Arezzo, 7 marzo 2025 – Storie di solidarietà, di integrazione e di inclusione, gesti semplici, coraggiosi in territori a rischio di degrado sociale e tante iniziative rivolte ai più vulnerabili della società che resterebbero sconosciute all’opinione pubblica senza il racconto giornalistico. Un solo denominatore comune, lo: un’ottima paldi vita e motore di emozioni, capace di valorizzare le potenzialità e le doti, anche umane, di chi lo pratica. Si confermano questi i valori e i temi protagonisti della VII edizione delGiornalistico “per lo: l’energia delle buone notizie”, promosso daS.p.A, multiutility a partecipazione pubblica, in collaborazione con USSI (Unione Stampaiva Italiana) ed SG Plus, iniziativa che anche quest’anno ha ottenuto un grande successo con oltre mille servizi selezionati.