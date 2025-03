Anteprima24.it - Premio Buone Notizie 2025 a Bianchetti, Corrado e don Banzato

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLorena, Vincenzoe don Davidesono i vincitori dell’edizione speciale “In Giubileo” del, che per la prima volta si tiene anche a Roma, oltre che nella sua naturale sede che è Caserta. “Ilnell’anno del Giubileo vola a Roma per una edizione speciale dedicata all’Anno Santo e al messaggio universale di Papa Francesco, a cui auguriamo presto di riprendersi” spiegano Luigi Ferraiuolo e Michele De Simone, animatori del. “L’obiettivo di questa edizione – aggiungono – è muoversi in sinergia con il mondo cattolico che sta facendo un grande sforzo per ritornare allo spirito originario dell’anno santo, anche nel mondo comunicativo e sottolineare gli sforzi più rappresentativi”.con i loro programmi econ l’organizzazione del ‘Giubileo dei Giornalisti’ della Cei, insieme con quello vaticano, hanno percorso questa strada che punta alla condivisione e al genuino spirito giubilare.