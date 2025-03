Lanazione.it - Premiata la App amici della pediatria di Pisa dalla Sics

7 marzo 2025- Nel maestoso Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze, lo scorso 27 febbraio 2025, si è tenuta la cerimonia delle Medaglie Valor Cinofilo, (Scuola Italiana Cani da Salvataggio) che ha voluto premiare l’associazione Appdiin segno di gratitudine per il sostegno, promozione e divulgazionepropria mission: per le azioni di salvataggio, sensibilizzazione e apertura sui temi del mare, dell’ambiente e dell’ amore per gli animali, attraverso la pet visiting nel reparto didi. La Scuola Italiana Cani Salvataggio è la principale organizzazione di volontariato nazionale e internazionale, dedita alla formazione e all’addestramento di unità cinofile destinate principalmente al soccorso in acqua. La manifestazione è la testimonianza del grande lavoro che l’associazione sta portando avanti da tempo su tutto il territorio italiano e principalmente in Toscana (SCS Firenze ODV) con oltre 140 unità cinofile e diversi salvataggi ogni anno.