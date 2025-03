Ilrestodelcarlino.it - Precipitò dal tetto del Maggiore di Bologna, la procura: “Riaprire il caso di Leonardo Riberti”

, 7 marzo 2025 – Ildipotrebbe riaprirsi. E’ ladia chiederlo dopo che il giudice aveva prosciolto il medico di guardia in servizio la sera dal 21 giugno 2022, quando il 21enne uscì da una finestra edaldell'ospedaledi. Le novità emergerebbero da una consulenza tecnica di parte fatta fare dai legali della famiglia del giovane. Lavorrebbeil fascicolo per chiarire se ci sono state responsabilità per quello che è successo. Chiesta la revoca del proscioglimento del medico Le novità dalla consulenza dell’esperto Una nuova udienza preliminare? Chiesta la revoca del proscioglimento del medico Lo scorso giugno il Gup Alberto Ziroldi aveva prosciolto il medico di guardia al reparto di Otorinolaringoiatria deldall'accusa di omicidio colposo, ritenendo che non poteva attendersi il gesto del giovane né avrebbe potuto attivare tutele ulteriori rispetto a quelle adottate.