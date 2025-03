Bergamonews.it - Precipita per sei metri dalla parete, grave escursionista 21enne

to da un’altezza di circa 6, mentre praticava arrampicata sportiva alla falesia di Grone, in località Acqua Sparsa.In gravi condizioni un ragazzo di 21 anni, trasportato in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo con trauma cranico, al volto, al bacino e a un braccio.I soccorsi sono scattati intorno alle 13 in codice rosso (massima gravità). Sul posto anche l’automedica e l’ambulanza, il Soccorso Alpino e i Carabinieri della Compagnia di Clusone per ricostruire l’accaduto.Seguono aggiornamenti