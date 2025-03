Lanazione.it - Prato, 81 anni fa la deportazione di 133 operai in seguito allo sciopero generale

, 7 marzo 2025 - Ottantunofa indel 7 marzo 1944 vennero rinchiusi nel Castello dell'Imperatore 133pratesi che erano stati catturati dalla truppe naziste in una spietata caccia all'uomo nelle fabbriche e nelle case, con la complicità dei fascisti. Molti vennero rastrellati a caso per strada "per fare numero" - era una buona occasione per deportare uomini e donne in grado di lavorare a favore dell'industria bellica - ma il loro destino era lo stesso: vennero denunciati come sovversivi e trasportati al treno che dalla stazione di Santa Maria Novella era in partenza per la Germania nazista. Un carro bestiame chiuso dall'esterno verso il campo di concentramento di Mauthausen e poi il sottocampo di Ebensee. In ricordo di quella tragedia stamani è stata posta una corona d'ro alla lapide ai piedi del Castello dell'Imperatore in piazza Santa Maria delle Carceri: erano presenti la Provincia di, tutti i Comuni dell'area pratese, le associazioni combattentistiche e d'arma, Anpi, Casa delle Memorie di Guerra per la Pace, Museo dellae Resistenza di Figline e i vertici di Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza e Prefettura.