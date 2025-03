Napolipiu.com - Prandelli: “Mettere in discussione Lukaku è incredibile”

Leggi su Napolipiu.com

: “in”">L’ex allenatore della Fiorentina e della Nazionale italiana Cesare, intervistato da Il Mattino, ha difeso Romeludalle critiche ricevute, sottolineandone le qualità e l’importanza in campo.“Critiche a? Ma scherziamo? È un attaccante tra i più moderni che ci sia: sa fare squadra, è altruista, non è concentrato solo sulla porta, fa reparto, fa salire i centrocampisti. Poi alla fine della stagione ha anche 15 gol. Per mein.”Parole nette che confermano la fiducia dinelle capacità dell’attaccante belga, spesso al centro di dibattiti sul suo rendimento.L'articolo: “in” proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.