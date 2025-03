Internews24.com - Prandelli avvisa: «Scudetto? L’Inter è la più forte, ma ha tanti impegni»

di Redazione, l’ex commissario tecnico della Nazionale italiana ha parlato della lottae del ritorno della JuventusCesare, l’ex commissario tecnico della Nazionale italiana, ha recentemente condiviso ai microfoni della Gazzetta dello Sport le sue opinioni riguardo alla lotta per loe il ritorno della Juventus dopo cinque vittorie consecutive in campionato. SUL RITORNO DELLA JUVENTUS – «La Juventus è la mina vagante dello. E se domenica batte l’Atalanta, diventa anche qualcosa di più nella corsa al titolo. È più decisiva per i bianconeri: con un successo hanno la possibilità di agganciare l’Atalanta e il terzo posto, regalandosi un finale inaspettato. La Juventus ha soltanto un risultato: la vittoria. Un pareggio sposterebbe poco e perdendo verrebbe ricacciata all’indietro».