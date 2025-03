Puntomagazine.it - Pozzuoli, dismissione binari e nuove strade da via Napoli al centro storico

Presentazione del progetto per ladeidella Linea Cumana: trasformazione deldiMercoledì 12 Marzo, alle ore 11:00 a Palazzo Migliaresi al Rione Terra, sarà presentato il progetto per ladeidel tratto Gerolomini –della Linea Cumana.Saranno presenti il sindaco diLuigi Manzoni e il presidente dell’Ente Autonomo Volturno Umberto De Gregorio.La giornata sarà l’occasione per illustrare nel dettaglio un intervento che trasformerà completamente il volto, la fruibilità e la sicurezza dele di Via. Una nuova strada, che costituirà una nuova via di fuga per una zona che ne era quasi completamente sprovvista, un parco pubblico earee di sosta.L'articoloda viaalproviene da Punto! - Il web magazine.