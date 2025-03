Ilnapolista.it - Pozzecco: «Accetto critiche e cattiverie, persino Van Gogh non ha ricevuto rispetto per anni»

Leggi su Ilnapolista.it

Il coach della Nazionale italiana di basket maschile Gianmarcosi racconta a Repubblica in vista del sorteggio per gli Europei.: «Un bravo coach è ottimista.Vannon haper»La sfida è tornare a vincere una medaglia?«Impensabile. O non ipotizzabile. Rifletto sulla storia e rafforzo l’idea di quanto il basket sia cambiato. Ad Atene 2004 fu un’impresa, ma ora mi gioco contro e dico che oggi non ci ritroveremmo tante squadre poco competitive. Ci sono oggi troppi squadroni».Quindi come si va a questo Europeo?«Senza poter garantire un risultato, però senza censurare i sogni, aiutando i ragazzi a viverli e pensando in grande. Amo le sfide elele, che pure mi fanno girare le scatole».Un bravo ct è più ottimista o realista?«Ottimista.