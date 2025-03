Ilrestodelcarlino.it - Postura perfetta, addio mal di schiena con il supporto per laptop UGREEN, a soli 11€

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Se passi molte ore davanti al computer, sai quanto sia importante una postazione ergonomica. Ilper, oggi a prezzo occasione di11,99€ grazie al coupon del 40% da applicare in pagina, è la soluzione ideale per migliorare la tua. Non solo: ilti aiuta anche a mantenere ilfresco grazie alla sua struttura ventilata in alluminio leggero. Perfetto per chi lavora, studia o semplicemente vuole unstabile e regolabile. Acquista a11€ ildelUndal design pratico e pieghevole, che puoi portare anche in borsetta Ilè completamente pieghevole e regolabile, così puoi adattare l’altezza e l’inclinazione a seconda delle tue esigenze. Compatibile con MacBook Pro/Air, iPad, HP e altri dispositivi da 10 a 17,3 pollici, offre un angolo di visione ottimale per ridurre l’affaticamento di collo e