Foggiatoday.it - Poste Italiane, sui Monti Dauni un ufficio Polis completamente al femminile

Leggi su Foggiatoday.it

è un’azienda con una presenzamolto alta nella sua forza lavoro, il 51% in Puglia, e la sua grande attenzione verso la parità di genere è evidenziata in provincia di Foggia anche dalla presenza di ben 10 uffici “rosa”, cioè composti unicamente da donne, anche in ruoli di.