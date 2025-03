Quotidiano.net - Porta il cinema a casa tua: soundbar ULTIMEA Apollo S70, approfitta del 23% di sconto e del coupon da 10€

Leggi su Quotidiano.net

LaS70 è una5.0 canali progettata per migliorare l’audio della TV e del PC, offrendo un suono avvolgente per film, musica e gaming. Grazie alla tecnologia audio avanzata, connettività versatile e illuminazione RGB personalizzabile, è perfetta per creare un’esperienza homecoinvolgente. Ora la puoi acquistare su Amazon a 99,99€, grazie a unodel 23% e unextra da 10€ da applicare al checkout, rappresenta un’occasione imperdibile per chi cerca unapotente e versatile. Comprala oggi al miglior prezzoS70:5.0 canali in offerta su Amazon a 99,99€S70 utilizza un sistema 5.0 canali, progettato per offrire un suono ricco, chiaro e bilanciato. Grazie alla tecnologia avanzata, questapermette di beneficiare di bassi profondi, senza bisogno di un subwoofer separato, e di un effetto surround avvolgente, per un’esperienza audio immersiva.