Polonia, Tusk vuole armi nucleari e un esercito di 500mila uomini se Putin attacca. Trattative per lo scudo atomico di Marcon

Roma, 7 marzo 2025 - Emmanuel Macron chiama, e Donaldrisponde presente. In Parlamento si è presentato il premier in versione battagliera: leva per tutti (Ma non obbligatoria),ine via dal trattato storico che proibisce l'uso delle mine antiuomo. Insomma la minaccia russa non può lasciare tranquilla la, secondo il suo primo ministro che ha annunciato alla Sejm, la camera bassa del parlamento polacco, un programma improntato a rafforzare la difesa nazionale e il numero di riservisti pronti a combattere se l'Ucraina non fermasse aper laai deputati polacchi ha portato l'esempio proprio dell'Ucraina, che ha rinunciato allequando ha raggiunto l'indipendenza dalla Russia, ma in seguito è statata da Mosca anche perché senza una deterrenza.