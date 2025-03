Polonia il derby sovranista per la presidenza è la campagna elettorale più noiosa di sempre

Leggi su It.insideover.com

Lapresidenziale insi sta sviluppando in un clima di prevedibilità e monotonia. È semplicemente. I tre principali candidati sono Karol Nawrocki, Rafa? Trzaskowski e S?awomir Mentzen, figure provenienti da ambienti politici diversi ma tutte riconducibili al centro o centro-destra. Karol Nawrocki, storico e attuale presidente dell’Istituto della Memoria Nazionale, è un candidato che punta su un forte messaggio patriottico e conservatore, enfatizzando il ruolo dellanella protezione dei valori nazionali e della memoria storica. Rafa? Trzaskowski, sindaco di Varsavia e vice presidente della Piattaforma Civica, rappresenta l’ala più moderata ed europeista della corsa, proponendosi come garante della stabilità nelle relazioni con l’Unione Europea. Infine, S?awomir Mentzen, economista e imprenditore, è il candidato più radicale in termini di politiche economiche e libertarie, cercando di attrarre l’elettorato più giovane e insoddisfatto dell’establishment politico tradizionale.