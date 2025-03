Bergamonews.it - Polenta taragna, street food e pizzoccheri: sagre ed eventi gustosi nel fine settimana in Bergamasca

Mancano un paio di settimane all’inizio della primavera, ma c’è già molta voglia di uscire. Lo dimostra l’abbondante partecipazione alle sfilate di Carnevale che, negli ultimie nella giornata del martedì grasso, hanno colorato tanti paesi e frazioni in tutta la.Le temperature piuttosto gradevoli che hanno contraddistinto le scorse giornate, caratterizzate da un bellissimo sole accompagnato da una piacevole arietta frizzante, invogliano a trascorrere più tempo all’aria aperta, mentre la sera basta coprirsi maggiormente per vivere appieno il finale dell’inverno.In questo contesto, per i buongustai, nelda venerdì 7 a domenica 9 marzo nella città e nella provincia di Bergamo vengono organizzati diversi appuntamenti all’insegna del gusto e le primedi stagione.